Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik Yunanistan
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