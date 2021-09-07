Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
16 ve 22 yaşındaki iki genç koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de koronavirüs tedavisi gören 16 yaşındaki Murat Aktaş ile 22 yaşındaki Nurcan Keskin, hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş, Yüksek İhtisas Hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camii’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin'de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler: Koronavirüs
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