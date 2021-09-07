Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suları çekilen barajda otlayan hayvanlar telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Suları çekilen Kars Barajı bölgesinde otlayan ve zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çamçavuş köyündeki suların çekildiği Kars Barajı bölgesinde yeşeren alanda otlayan besicilere ait büyükbaş hayvanların midesinde şişlik oluştu.
Durumu fark eden köylüler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yardım istedi.
Bölgeye gelen veteriner hekimler, 25 büyükbaş hayvana müdahale ederek kurtardı. Ottan zehirlendiği tahmin edilen 35 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Ekipler ayrıca hayvanların otladığı bölgede inceleme yaptı.
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