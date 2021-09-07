Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Y.İ. idaresindeki 38 F 4975 plakalı tır, Karacabey Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 46 PF 661 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kayseri
Son Haberler
- 00:23
- 00:13
- 23:42
- 00:26
- 23:29
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz