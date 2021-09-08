Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Patlayan su borusu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde su borusunun patlaması üzerine yolda göçük oluştu, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Fazlı Meto Bulvarı'nda Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Patlayan su borusu yolda yaklaşık 8 metre çapında bir çukur oluşturdu. Bulvar, oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Adana Su ve Kanalizasyon ekipleri patlayan boruyu tamir için çalışma başlattı.
Sıradaki Haber
Kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz