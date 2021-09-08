Fazlı Meto Bulvarı'nda Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Ev ve iş yerleri su altında kaldı

Patlayan su borusu yolda yaklaşık 8 metre çapında bir çukur oluşturdu. Bulvar, oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Adana Su ve Kanalizasyon ekipleri patlayan boruyu tamir için çalışma başlattı.