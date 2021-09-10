Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı sınırda yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika DEAŞ Terörle Mücadele
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