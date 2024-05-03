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Dünya
AA 03.05.2024 00:52

İngiltere'de sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel olan 45 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, sığınmacıları Dorset kıyısında kalacakları Bibby Stockholm gemisine götürecek otobüse engel olma girişiminde bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel olan 45 kişi gözaltına alındı

Southwark polisinden yapılan açıklamada, 45 kişinin anayolun kapatılması, polisin engellenmesi ve polise saldırı gibi suçlamalardan gözaltına alındığını bildirildi.

Açıklamada, daha sonra polis memurlarının olay yerinden ayrıldığı ve yolun yeniden açıldığı kaydedildi.

Protestocular, sığınmacıları göçmen gemisine götürecek otobüse engel oldu

Londra'da göçmen yanlısı aktivistler, sığınmacıları Dorset kıyısında kalacakları göçmen gemisine götürecek otobüsün etrafını sararak hareket etmesini engellemişti.

Çok sayıda gösterici, sığınmacılar araca götürülmeden önce otobüsün hareket etmesini engellemek için etrafını kuşatmış ve otobüsün altına bisikletler yerleştirmişti.

Peckham bölgesindeki bir otelde konaklayan en az 8 sığınmacıya bir hafta önce Dorset'teki Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmek üzere bu sabah otobüsle alınacakları söylenmişti.

Geçen yıl gemide bulunan bir göçmenin hayatını kaybettiği gerekçesiyle kendilerini bekleyen koşullardan korktuklarını dile getiren bazı sığınmacılar, gemide konaklamak istemediklerini belirtmişti.

Göçmenlerin gemiye gelişi 2 kez ertelenmişti

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin, yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alınmış ve Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos 2023'te gelmeye başlamıştı.

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı.

Düzensiz göçmenler, sudaki bakteri nedeniyle 4 gün kaldıktan sonra ayrıldıkları gemiye 19 Ekim'de yeniden yerleştirilmeye başlanmıştı.

Bibby Stockholm gemisine 18-65 yaş erkek sığınmacıların yerleştirileceği açıklanmıştı.

STK'ler, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" diyor

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın düzensiz göçmenin 18 ayda Bibby Stockholm'e getirilmesi, 2 binden fazlasının ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssünde bulunan kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

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