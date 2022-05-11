Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadele toplantısı için Fas'ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Fas'a gitti.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Marakeş’te, Fas ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.
Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Marakeş’teyiz” ifadelerini kullandı.
DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere #Marakeş’teyiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 11, 2022
In #Marrakech to attend the Ministerial Meeting of the Global @Coalition to Defeat DEASH and hold bilaterals. pic.twitter.com/OXxVnKYtWR
Çavuşoğlu ikili görüşmelerde bulunacak
Toplantıda, Suriye ve Irak’ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabalar gözden geçirilecek, Afganistan ve Afrika’da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durumun ele alınacağı aktarıldı.
Çavuşoğlu'nun ayrıca toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.