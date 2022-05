Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Marakeş’te, Fas ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Marakeş’teyiz” ifadelerini kullandı.

DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere #Marakeş’teyiz.



In #Marrakech to attend the Ministerial Meeting of the Global @Coalition to Defeat DEASH and hold bilaterals. pic.twitter.com/OXxVnKYtWR