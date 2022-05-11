Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Cumartesi günü hizmete açılacak

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törenle hizmete açılacak.

Test uçuşları devam ediyor

Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’nda şerit saha düzeltmeleri büyük ölçüde tamamlanırken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi.

14 Mart'ta ilk test uçuşlarına başlanan havalimanının açılışına günler kala test uçuşları sürerken, DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için Kalibrasyon uçuşu yapıldı.

Test uçuşlarının Cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.