Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete-Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Küba halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2 gün önce de saldırı yapıldı

CODECO üyeleri yine aynı bölgede 2 gün önce altın madenine saldırmış, 52 sivili öldürmüştü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.