Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 23:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Lodda mülteci kampına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 14 çocuk için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete-Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Küba halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
2 gün önce de saldırı yapıldı
CODECO üyeleri yine aynı bölgede 2 gün önce altın madenine saldırmış, 52 sivili öldürmüştü.
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
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