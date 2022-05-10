Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 20:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, AA
Kadına ve sağlıkçıya şiddeti önleyecek kanun teklifi Meclis'te
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kadına ve sağlıkçılara yönelik şiddetle mücadelede cezaları ağırlaştıran kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Teklifle, kadına şiddet suçları "nitelikli suç", sağlık personeline şiddet ise "katalog suçlar" kapsamında değerlendirilecek.
Genel Kurulda görüşülen teklifle, kadınlara yönelik şiddet suçları "nitelikli suç" kapsamına alınıyor, bu doğrultuda cezalar artırılıyor.
Israrlı takip müstakil bir suç olarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınıyor. İyi hal indirimi kısıtlandırılıyor.
Sağlık çalışanına şiddet "katalog suç" kapsamında
Düzenleme ile sağlık personeline yönelik şiddeti de "katalog suçlar" kapsamına alınıyor.
Böylelikle şiddet uygulayan faillerin tutuklu yargılanmaları kolaylaştırılıyor.
Ayrıca doktorlara, tıbbi işlem ve uygulamalarına ilişkin cezai soruşturma açılması için Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan izin alınması gerekecek.
Etiketler: Kadına Şiddet Sağlık Çalışanları TBMM
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