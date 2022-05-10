Genel Kurulda görüşülen teklifle, kadınlara yönelik şiddet suçları "nitelikli suç" kapsamına alınıyor, bu doğrultuda cezalar artırılıyor.

Israrlı takip müstakil bir suç olarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınıyor. İyi hal indirimi kısıtlandırılıyor.

Sağlık çalışanına şiddet "katalog suç" kapsamında

Düzenleme ile sağlık personeline yönelik şiddeti de "katalog suçlar" kapsamına alınıyor.

Böylelikle şiddet uygulayan faillerin tutuklu yargılanmaları kolaylaştırılıyor.

Ayrıca doktorlara, tıbbi işlem ve uygulamalarına ilişkin cezai soruşturma açılması için Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan izin alınması gerekecek.

