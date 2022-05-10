Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan ve Tokayev masa tenisi oynadı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
İmzaların atılmasının ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan
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