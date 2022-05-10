Erdoğan'ın konuşmasından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 30. yıldönümünü idrak ediyoruz. Türkiye, Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Türkiye ile Kazakistan gücünü ortak tarih, dil ve kültür bağlarından alan iki kardeş ülkelerdir.

Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesinde gösterdiği azim ve irade takdire şayandır. Kazak vatandaşlarının huzuru ve refahı için gerekli her şeyi yapmaya hazırız. Her alanda dayanışmamızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak Kazakistan’ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz.https://t.co/34ZrKpW5Wp pic.twitter.com/onztVgAcSl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2022

Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden kurduğumuz köprüyü güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

Görüşmelerde, iş birliğimizin ikili düzeyde daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik.

10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye-Kazakistan ticaret hacmi yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aşmıştır. 5 milyar hedefini hızlıca geride bırakmış olduk. İnşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aştı. Şimdi inşallah birlikte atacağımız adımlarla aynı hızda 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.https://t.co/34ZrKpW5Wp pic.twitter.com/igCQoJXGJ1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2022

Türk firmalarını Kazakistan'a yatırım yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve kütlesel etkilerini ele aldık. Savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz.

İki ülke arasında yine stratejik iş birliğiyle alakalı toplantımızı da Ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. Az önce imzalanan anlaşmalarla da ilişkilerin zeminini çok daha kuvvetlendirecek adımlar attık. Bugünki görüşmenin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Erdoğan'ın ardından Tokayev de açıklamalarda bulundu:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilge ve saygın bir siyasetçidir. Onun vizyonu geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir. https://t.co/34ZrKpW5Wp pic.twitter.com/J6Uhg37woM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2022

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilge ve saygın bir siyasetçidir. Onun vizyonu geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir.

Türkiye, Kazakistan için çok önemli bir stratejik ortaktır.

(Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak.