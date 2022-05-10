6 Mayıs'ta başladı, 13 ülke, 42 üniversiteden 100 öğrenci katıldı.

Kamu ve özel sektörden alanında uzman kişilerin katılımıyla 20 konu başlığında ders verildi.

Türkiye İletişim Modeli tanıtıldı

İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Genç İletişimciler Forumu" sona erdi.

Forumda katılımcılara Türkiye İletişim Modeli de tanıtıldı. Stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dezenformasyonla mücadele, dijital medya dersleri ilgiyle takip edildi.

"Gençlerden ben de çok şey öğrendim"

TRT Yönetim Kurulu Üyesi Meryem İlayda Atlas Çetin forumla ilgili görüşlerini şöyle aktardı:

"Tecrübe paylaşımı, yüz yüze konuşmak, sorularımızı cevaplamak için büyük bir imkan oldu burası. Gençlerden ben de çok şey öğrendim burada. Kendini doğru ifade etmek, staj yapmak, yurt dışında bulunmak ve dil öğrenmek bizim herhalde gençlere şu anda en azından önemseyerek söyleyeceğimiz şeyler oldu."

Alanında uzman kişilerin verdiği tavsiyeler gençlere vizyon kazandırdı.

Atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerin de düzenlendiği foruma katılan öğrencilere sertifika verildi.