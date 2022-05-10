Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Marakeş’te, Fas ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacağını duyurdu.

Toplantıda, Suriye ve Irak’ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabalar gözden geçirilecek, Afganistan ve Afrika’da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durumun ele alınacağı aktarıldı.

Çavuşoğlu'nun ayrıca toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.