THY'nin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, bazı ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı şu ifadelerle duyuruldu:

"Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."