Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, 4 ülkeye girişte COVID-19 tedbirlerini kaldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, bazı ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı şu ifadelerle duyuruldu:
"Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
Etiketler: THY Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri PCR Testi
Son Haberler
- 19:15
- 19:19
- 19:15
- 18:41
- 17:28
Sıradaki Haber
İki yılın ardından ilk umre kafilesi Ankara'dan yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz