14 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla hizmete gireceği açıklanan Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye'nin 11'inci hava hudut kapısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.

Daha önce de Antalya Gazipaşa, Balıkesir,Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ Çorlu havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmişti.

Hava hudut kapıları, ülkeye giriş çıkış yapacak olan vatandaşlar ile yabancıların yolcu giriş ve çıkışını yapabileceği noktalar olarak tanımlanıyor.