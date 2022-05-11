Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 208 iş müfettişi atandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıkta açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.
Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Gazete
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