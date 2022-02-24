Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Borrell Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.