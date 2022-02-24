Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Borrell Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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