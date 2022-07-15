Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bozdağ'dan Hasköy Mezarlığı'na yapılan saldırı hakkında açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı’ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun, dileklerimi iletiyorum" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesini kınadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Bekir Bozdağ Son Dakika
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