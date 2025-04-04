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TRT Haber 04.04.2025 12:51

Bakan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İkili yaptığı görüşmede birçok konuyu değerlendirdi.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11’nci Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3’ncü Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Bakan Bayraktar, temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bakü’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev’in güçlü iradesiyle her geçen gün daha da pekişiyor. Bu çerçevede Sayın İlham Aliyev ile enerji alanında devam eden iş birliklerimizi çok boyutlu şekilde değerlendirerek üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını da ele aldık. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sunan sürdürülebilir ve entegre bir enerji geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edecek.” 

 

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