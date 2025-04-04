Bayram tatilinin ilk 6 günü trafik kazalarında 57 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, tatilin 6. günü olan 3 Nisan Perşembe günü 599.476 aracın denetlendiğini, 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 922 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Dün meydana gelen 542 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 790 kişi yaralandı. Bununla birlikte cumartesiden bu yana toplam 57 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 533 kişi de yaralandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."