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TRT Haber 04.04.2025 07:54

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş, 28 yıl önce 4 Nisan 1997'de vefat etti. Türkeş, Türk siyasal yaşamında izi silinmez bir yer edindi. Ülkücü hareketin başbuğu oldu. İşte Alparslan Türkeş'in hayatının dönüm noktaları.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 28 yıl geçti.

Alparslan Türkeş, 1917'de İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğdu. 1933'te ailesiyle Türkiye'ye geldi. Kuleli Askeri Lisesine girdi, 1938'de Harbiye'yi bitirdi.

1969'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurdu

Alparslan Türkeş üniformasına veda ettikten sonra 1960'lı yıllarda siyasete atıldı. 1963'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. Bu partiden 1965 yılında milletvekili oldu.

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 1969'da kongreye gitti. Adana'da gerçekleştirilen kongrede partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi şeklinde değiştirildi. Amblem üç hilal olarak belirlendi.

Alparslan Türkeş, genel başkanlığa seçildi. O artık milliyetçilerin "Başbuğ"uydu. Alparslan Türkeş, 1970'li yıllarda koalisyon ortakları arasındaydı. Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer alarak başbakan yardımcılığı yaptı.

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı

Türkeş 4 Nisan 1997'de 80 yaşında yaşamını yitirdi

12 Eylül 1980'de darbeciler tüm siyasi partiler gibi MHP'yi de kapattı. Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldı.
Yeniden siyaset sahnesine dönüş için 1987 halk oylamasını bekledi. Siyasi yasağı kalktıktan sonra 1993'te "Milliyetçi Hareket Partisi" ismini alan Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti.

Alparslan Türkeş, takvimler 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde 80 yaşında hayatını kaybetti. Soğuk ve karlı bir Ankara gününe rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Beştepe'deki anıt mezara defnedildi. 

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