Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar'ın koronavirüs testi negatife döndü
Milli Savunma Bakanı Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." dedi.
Koronavirüs testi 6 Şubat'ta pozitif çıkan Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, hafif semptomlarla geçirdiği hastalığı atlattığını duyurdu.
Çalışmalarına devam ettiğini belirten Akar, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceğini kaydetti.
Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.
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