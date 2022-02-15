Türk dünyası ile yapılan diplomatik anlaşmalar hız kesmeden devam ediyor.

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi kardeş devletlerle yapılan iş birliği anlaşmalarıyla dış ticaret hacmi artırılacak.

Birçok alanda atılan imzalardan biri de Türkiye ve Özbekistan arasında savunma sanayii alanında gerçekleşecek.

İş birliği anlaşmasına dair kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu'na sevk edildi.

Ejder Yalçın'ların teslimi yapıldı

İki ülke arasındaki Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı'nın ilki 2020 yılında gerçekleştirildi. Bu süreçte zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'ların Özbekistan Silahlı Kuvvetleri’ne teslimi yapıldı.

Yapılacak yeni anlaşmalarla askeri eğitim ve öğretim kurumları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.

Tatbikatlara karşılıklı gözlemciler gönderilerek, askeri heyet ziyaretlerinin sayısı artırılacak. Savunma teknolojileri ve askeri tıp alanında koordinasyon ve bilgi akışı güçlendirilecek. Askeri lojistik alanında ihtiyaç halinde sistemler ve platformların bakım ve modernizasyonu konusunda iş birliği yapılacak.

Türk Cumhuriyetleri ile yapılan yeni anlaşmaların kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor.