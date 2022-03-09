Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceğini ve daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu vurguladı.

Akar, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.