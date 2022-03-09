Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, Gürcistanlı mevkidaşı Azarashvili ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azarashvili'yi ağırladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da bulunan Azarashvili ile görüştüğünü belirtti.
Gürcü mevkidaşıyla Türk sağlık sistemine ilişkin tecrübelerini paylaştığını aktaran Koca, "Başta ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme temini, uluslararası hasta tedavisi konularında yakın iş birliğine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Komşu ülke Gürcistan’ın Sağlık Bakanı Sayın Azarashvili’yi ülkemizde ağırladık. Türk sağlık sistemine ilişkin tecrübelerimizi paylaştık. Başta ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme temini, uluslararası hasta tedavisi konularında yakın işbirliğine devam edeceğiz. pic.twitter.com/wsxLuRdJQ9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 9, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Gürcistan Sağlık Bakanlığı
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