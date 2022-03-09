Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı AK Parti yöneticileri de eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.