Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.
Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı AK Parti yöneticileri de eşlik etti.
Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop TBMM
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