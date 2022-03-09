Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesaplarından Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını uzattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."

Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.