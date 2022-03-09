Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY 2 ülkeye uçuşları durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: AA]
THY, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesaplarından Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını uzattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."
Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.
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