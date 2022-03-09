Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), düzenlediği basın toplantısında, 15-18 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde 31. kez gerçekleştirilecek gayrimenkul fuarı MIPIM 2022 stratejisini, yurt dışı vizyonunu, yurt dışı bölge temsilcilerini ve proptech alanındaki çalışmalarını paylaştı.

Toplantıya GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ve Başkan Yardımcıları Ayla Heyfegil, Neşecan Çekici, Tuğra Gönden katıldı.

MIPIM 2022'de gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren GYODER Başkanı Kalyoncu, sektörü sınır ötesine taşımak için önemli sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

"Global pazarlara açılmak kaçınılmaz"

Gayrimenkul sektörünün salgın ve sonrasında değişen beklenti ve taleplere en iyi şekilde yanıt vermek adına bir dönüşüm geçirdiğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Yeni fırsatları değerlendirerek global pazarlara açılmak kaçınılmaz. Türk şirketlerin dünyanın dört bir yanında daha etkin olması ve daha çok hizmet ihraç etmesi gerek. MIPIM 2022 Gayrimenkul Fuarı bunun öncü adımı. Dünyada gayrimenkul sektörünün en önemli fuarı MIPIM'de yabancı yatırımcılarla kurulacak bağlantılar, Türkiye'nin artan potansiyelinin daha net anlaşılması için önemli bir fırsat. Biz de GYODER olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için hazırız.

Türkiye son yıllarda ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda altyapısını hızla geliştirdi. Kurulan bu altyapının sağladığı avantajla yeni gayrimenkul projeleri üretilecek. Bu sayede yeniden şekillenen ve çeşitlenen gayrimenkul sektörü, sadece konut, ofis gibi geleneksel geliştirme alanları olarak algılanmaktan ve anılmaktan çıkacak.

Önümüzdeki dönemde lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi projeleri daha çok konuşacağız ve daha çok üreteceğiz. Bu bakış açısı ve yaklaşım ile oluşturulacak vizyon, hem sektörümüz hem de uluslararası yatırımcılar açısından da fırsatlar barındırıyor."

"Yabancı yatırımcı bağlantılarını güçlendireceğiz"

Türkiye resmi temsilciliğini Alkaş’ın üstlendiği MIPIM Gayrimenkul Fuarı'nda bu sene, Türkiye'yi İstanbul Pavilyonu ile temsil edeceklerini dile getiren Kalyoncu, katılımcı firmaların yabancı yatırımcılar ile bağlantı kurmasının yanı sıra fuardaki yabancı katılımcılara da Türkiye'deki yatırım potansiyelini ve fırsatları anlatacaklarını söyledi.

"Bakanlarımız Pavilyonu'nun uluslararası açılışını gerçekleştirecekler"

İleri teknolojik altyapı ile donatılmış İstanbul Pavilyonu'nda kamu ve özel sektörden kıymetli isimleri ağırlayacaklarını bildiren Mehmet Kalyoncu, şu bilgileri verdi:

"Bu sene GYODER olarak ana amacımız MIPIM'deki kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak. Bunun için etkili bir program hazırladık. Fuarın ilk günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati İstanbul Pavilyonu'nun uluslararası açılışını gerçekleştirecekler.

Fuarın ikinci günü bakanlarımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz yabancı yatırımcı kahvaltısı programın en önemli organizasyonu. Bu organizasyon ile katılımcılarımız, uluslararası fonlar ve yatırımcılarla bir araya gelip, somut yatırım fırsatlarından bahsetme imkanı bulacak. Özel davet ile katılım sağlanan kahvaltıya 50'nin üzerinde üst düzey uluslararası yatırımcı, fon ve geliştirici hali hazırda katılım teyidi vermiş durumda. Bu sayının 100'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz.

Bugüne kadar MIPIM'de Türkiye'den bir kurumun düzenlediği en yoğun talebin olduğu program oldu. Ayrıca Amerikalı stratejist ve siyaset bilimci George Friedman’ı ağırlayacağımız kahvaltıda, Friedman 'Jeopolitik Öngörüler: Dünyada değişen güçler ve Türkiye'nin Konumu' adlı bir sunum gerçekleştirecek.

Aynı zamanda Avrupa ve Asya’daki güncel gelişmelere de değinecek. Kahvaltıya davet edilen yabancı yatırımcılara Türkiye hakkında bilgi sahibi olmaları adına, PwC Türkiye’nin MIPIM için ilk defa hazırladığı 'Mekansal Bakış Açısıyla Türkiye'de Gayrimenkul Yatırımının Yükselen Alanları' raporunun özetini gönderdik."

Tüm raporu organizasyon sırasında paylaşacaklarını dile getiren Kalyoncu, Ayrıca EY Türkiye ile birlikte hazırladıkları yine MIPIM'de ilk kez ele alınacak olan, Türkiye'nin potansiyel yatırım alanların yer aldığı proje kataloğunu da kahvaltıda yatırımcılar ile paylaşacaklarını söyledi.

"Değerli isimler IstanbulTalks panelinde buluşacak"

MIPIM'in, GYODER'in yeni dönemde belirlediği hedef ve vizyon için çok doğru bir oluşum olduğunu belirten Mehmet Kalyoncu, İstanbul Pavilyonu’nda düzenlenecek panellerle de fuara değer katacaklarını belirtti.

Kalyoncu şu bilgileri verdi:

"Fuar boyunca düzenleyeceğimiz paneller ile Türkiye gayrimenkul sektörünün gelecek dönemlerine damgasını vuracak olan 4T, tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularındaki vizyonumuzu aktaracağız. Düzenleyeceğimiz IstanbulTalks panellerinde, bu başlıklar altında vizyoner ve ilham veren konuşmalar yapmak üzere alanında birçok önemli ismi misafir ederek bu alandaki yumuşak gücümüzü de sergileyeceğiz. Diğer yandan Türkiye'nin başarılı projeleri ve önemli şirketleri pavilyonumuzda yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin katkıları, Emlak Konut GYO, İstanbul Airport İGA, YTÜ Teknopark, Dap Yapı, Galataport İstanbul, Kalyon Grup, Kuzu Grup, Tersane İstanbul, İstanbul Finans Merkezi, Halk GYO, Kuzey Marmara Otoyolu, Servotel, Tahincioğlu Gayrimenkul ve TUM İçtur’un sponsorlukları ile desteklediği İstanbul Pavilyonu’nda başarılı ilişkiler kurmayı hedeflediğimiz MIPIM’de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Değerli isimler IstanbulTalks panelinde buluşacak.

"GYODER ProptechHUB’ın altyapı çalışmalarını tamamladık"

Türkiye'deki geliştiricilerin son derece yetkin ve dünya çapında firmalar olduğunu, mevzuatların yatırımcılara kolaylık sağlamak adına düzenlendiğinin daha çok duyurulması gerektiğine işaret eden Kalyoncu, yurt dışı temsilcilerinin sektörün önünü açacak çalışmalar yürüttüğünden bahsetti.

Kalyoncu, PropTech çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sektörün teknolojik dönüşümü için proptech alanına yatırım yapılması gerektiğini belirten Kalyoncu, şunları söyledi:

"GYODER olarak öncelik verdiğimiz proptech konusunda tarafları bir araya getiren, güven ortamı oluşturan hızlandırıcı bir rolümüz var. Bu konuda öncelikle farkındalık oluşturmak, sonrasında kümelenme ve anlamlı iş ilişkileriyle ekonomik katma değer yaratmayı hedefliyoruz. MIPIM'de Istanbul Pavilyonu'nda Türkiye’deki proptech firmalarını ve çalışmalarını, yatırımcılar ve potansiyel müşterileri ile paylaşarak proptech çözümlerimizin ihracatına katkı sağlamaya çalışacağız.

Bununla beraber fuar boyunca çeşitli etkinlik ve panellerimizde de proptech konusunun önemine ve atılması gereken adımlara değineceğiz. Diğer yandan GYODER Proptech komitemiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sektöre öncülük etmesi için tasarladığımız GYODER ProptechHUB’ın altyapı çalışmalarını tamamladık. Bizi çok heyecanlandıran bu yeni projemizin detaylarını en kısa zamanda paylaşacağız."

"Yıllık 2 trilyon dolarlık ticari gayrimenkul el değiştiriyor"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalyoncu, Türkiye'nin yatırım potansiyeli olan bir ülke olduğunu ve önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Yabancı yatırımcı şu an turizm ve lojistik yatırımlarına çok ilgili. Konut ve AVM yatırımına artık çok sıcak bakılmıyor" dedi.

GYODER Başkan Yardımcısı Tuğra Gönden, ise yıllık 2 trilyon dolarlık ticari gayrimenkulün el değiştirdiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin buradaki payını artırması gerekiyor" açıklamasını yaptı.