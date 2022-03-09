Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanuni sondaj gemisi Türkali-4 kuyusuna ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Kanuni sondaj gemisi, alt seviye kuyu tamamlama çalışmaları için Türkali-4 kuyusuna ulaştı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından, Kanuni sondaj gemisinin alt seviye kuyu tamamlama çalışmaları için Türkali-4 kuyusuna ulaştığını açıkladı.
Kanuni Sondaj Gemisi, Alt Seviye Kuyu Tamamlama Çalışmaları İçin Türkali-4'te!#TürkiyeninEnerjisi#TPAO pic.twitter.com/jtpphI9qYw— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) March 9, 2022
Etiketler: Doğalgaz Petrol Arama
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