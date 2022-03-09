Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Ukrayna'daki 2 uçağı ve Rus limanlarındaki Türk gemileri ile ilgili önümüzdeiki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olumlu ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını, görüşmelerdeki birinci konunun ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.
Bölge'de Türkiye'ye ait 2 uçak olduğunu, aynı zamanda Rus limanlarında Türk gemileri olduğunu ifade eden Akar, onların da bir an önce güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi konusunda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini kaydetti.
Etiketler: Hulusi Akar Rusya Ukrayna
Son Haberler
- 12:45
- 12:43
- 12:38
- 12:26
- 12:36
Sıradaki Haber
Bakan Karaismailoğlu: Trafikte can kaybı yüzde 82 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz