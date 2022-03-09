Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen SUMMITS 3. Uluslararası AUS Zirvesi'nin açılışında konuştu.

"Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturma gayretindeyiz"

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ise eğitim, sağlık, sanayi, enerji, inşaat, bilişim yazılımı, haberleşme ve otomotiv gibi dev sektörlerin etkileşimiyle gelişen büyük bir yapı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"O nedenle biz de ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki küresel gelişmeleri yakından takip ederek, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturma gayretindeyiz. Özellikle son 20 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve iletişim sektörlerinin yeni rotalarını çizdik ve küresel trendleri ele aldık."

"Akıllı bir ulaşım ağını kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

"Ulaşımda aklın yolu" dediklerini, AUS'u, bugünün ve geleceğin ihtiyaçları çerçevesinde "Yeni Türkiye"ye kazandırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

AUS ile vatandaşların daha güvenli, konforlu, emniyetli, çevreci ulaşım sistemine kavuşmasını hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "AUS alanına tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlarla, bisikletlerle, toplu taşımayı teşvik eden yöntemlerle şehirlerin daha temiz kaldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Şimdi Türkiye'nin tüm ulaşım altyapısı, AUS stratejileriyle daha dinamik, güvenli ve çevreci bir yapıyla uyum içinde yönetilmeye hazır" diye konuştu.

"Taşıt hareketliliği yüzde 170 arttı, can kaybı yüzde 82 azaldı"

Karaismailoğlu, yollarda taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken, can kaybının yüzde 82 azaldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yani 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı 5,72'den 1,07'ye düştü. AUS'un katkısıyla kısa vade hedeflerimizin faydalarının yanı sıra uzun vadede yerli ve milli araç içi haberleşme ve bilgi sistemlerinin üretilmesi, kooperatif AUS uygulamalarının yaygınlaştırılması, otonom araçların yaygınlaştırılması, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi, hava taksi ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, blokzincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımın tüm modlarında entegrasyonun sağlanması hedeflerine ulaşmak için idari ve fiziksel altyapıları hazırlamaya devam ediyoruz."

Ankara-Niğde Otoyolu'nun ekonomiye yıllık katkısı 1 milyar 628 milyon lira

Bu hedefler doğrultusunda Orta Koridor'da lojistik süper güç olma hedefindeki Türkiye'nin vizyon projelerini tüm ulaşım modlarında, akıllı çözümlerle bir bir hayata geçirdiklerini bildiren Karaismailoğlu, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde akıllı otoyollarının önemli iki örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun ekonomiye yıllık katkısının 1 milyar 628 milyon lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla donatılan otoyolun, 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yol boyunca yerleştirilen 500 trafik sensörüyle donatıldığını aktardı.

"AUS ile otoyol yol güvenliği en üst seviyeye erişti"

Otoyolun, oluşabilecek kaza gibi tehlikeli durumlara karşı operatörleri ve sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandığına işaret eden Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"AUS ile otoyol güvenliği en üst seviyeye erişti. Akıllı Ulaşım Sistemlerine Türkiye'nin entegrasyonunda bir diğer önemli eser ise devletimizin ve milletimizin cebinden 1 kuruş çıkmadan KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'dur. Tüm kesimleri Ana Kontrol Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre izlenebilen Kuzey Marmara Otoyolu, akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji ekipmanlarıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz olarak birbirine bağlıyor."

Kuzey Marmara Otoyolu'nun zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,5 milyar lira tasarruf fırsatı sunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, AUS'un etkin biçimde kullanıldığı projelerle milletin güvenle seyahatine hizmet ederken, aynı zamanda sanayici ve ihracatçıların lojistik kabiliyetlerini de güçlendirdiklerini, maliyetlerini düşürdüklerini, karbon salımını azalttıklarını anlattı.

1915 Çanakkale Köprüsü ile geçiş süresi 6 dakikaya inecek

Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile bölgeye yeni yatırım ve istihdam fırsatları sağlarken, akıllı ulaşım altyapısıyla sürüş güvenliğini azami seviyelere taşıyacaklarını belirterek, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun güzergahı 40 kilometre kısaltacağını, köprünün ise Lapseki-Gelibolu arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya indireceğini söyledi.

"1915 Çanakkale Köprüsü Akıllı Ulaşım Sistemleriyle donatıldı"

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığının Cumhuriyetin 100. yılını, 318 metrelik çelik kulelerinin de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı... Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Proje kapsamında 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı, 24 değişken mesaj işareti, 10 değişken trafik işareti, 10 trafik ve saha algılayıcısı, 62 olay algılama kamera sistemi, 6 meteoroloji ölçüm istasyonu, 1 felaket kurtarma merkezi ve 1 acil çağrı sistemi gibi önemli AUS ile donatıldı. Proje daha açılmadan ülkemiz ekonomisi için de olumlu sinyaller verdi. Çanakkale'de mevcut 2 OSB'nin kapasitesi tamamen doldu."

"Türkiye Kart" sayesinde farklı şehirlerde aynı kart kullanılabilecek

Karaismailoğlu, yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla ilk örnek çalışma olacak Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Uygulama Test Koridorunun kurulması için hazırlık ve planlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanmasıyla çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Türkiye Kart" sayesinde farklı şehirlerde aynı toplu taşıma kartı veya dijital uygulaması ile ödeme yapmanın mümkün olacağını aktardı.

Karaismailoğlu, AUS ile kara, demir, deniz ve hava yollarını akıllandırdıklarının altını çizdi.