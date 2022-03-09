Ayrı yaşadığı eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve halen ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan Samet Ağ hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.

Uzun süre tedavi görmüştü

Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası Mehmet Demirel, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

İtiraz üzerine yeniden tutuklanmıştı

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ ise bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında Özlem Ağ'ın yaşadıklarına da değinmişti.