Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı
Hakkında 7 buçuk yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dinç'in kayıtsız olarak bulunduğu adres ile kayıt dışı çalıştığı iş yerini belirledi.
Dinç, çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dinç, emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilecek.
Etiketler: FETÖ
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