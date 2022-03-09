Arabuluculuğa dair farkındalığı oluşturmak için harekete geçildi. İstanbul Arabuluculuk Konferansı adı altında bir marka oluşturuldu. 2012'den bu yana İstanbul'da gerçekleştirilen 7 ayrı konferansta, Türkiye'nin çözüm odaklı diplomasi anlayışı, küresel bir bakış açısıyla dünya ile buluşturuldu.

Bu yıl ilk kez İstanbul'dan Antalya'ya taşınan konferans, Antalya Diplomasi Forumu'nun "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" teması ile uyumlu şekilde düzenlenecek.

40'tan fazla ülkeden 200 civarında kişi katılacak

Konferansa Dışişleri bakanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve akademisyenler başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeden 200 civarında kişi katılacak.

Açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı konferansa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de videomesaj ile katılacak.

Arabuluculuk süreçleri ele alınacak

Konferansta birçok küresel sorun karşısında arabuluculuk süreçleri ele alınacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Filistin sorunu ve Suriye'deki son durum gibi konular da görüşülecek. Arabuluculuk alanında uzman isimler tecrübelerini paylaşacak.