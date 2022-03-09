Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de Eren Kış-30 operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığı tarafından, Hakkari'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren Kış-30 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel, 41 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, başarılı bir şekilde devam ediyor.
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