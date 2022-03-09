Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Çavuşoğlu ile Marsudi, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Endonezya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nı ele aldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Endonezya Mevlüt Çavuşoğlu
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