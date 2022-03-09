Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, İtalyan mevkidaşını ağırladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi ağırladı.
Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşılandı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Oramiral Dragone, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.
Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
Etiketler: Genelkurmay Yaşar Güler
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