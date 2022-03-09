Ayçiçek yağı ile ilgili spekülatif haberler üzerine hükümet harekete geçti. Türk Ceza Kanunundaki yaptırımların ağırlaştırılması için düğmeye basıldı.

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, stokçuların ve fiyatlarla ilgili yalan haber yayanların cezaları ağırlaştırılacak.

Hapis cezaları artırılacak

Mevcut yasaya göre, malların değerini artırıp eksiltmek amacıyla yalan haber yayanlara ve hileli yollara başvuranlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Bu ceza 1 yıldan 3 yıla kadar olacak şekilde artırılacak.

Düzenlemeyle stokçuluğun cezası da yükseltilecek. Mevcut durumda, belli bir malı satmaktan kaçınarak acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bunun da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çıkarılması öngörülüyor.

Caydırıcılık sağlanacak

Yeni düzenlemede caydırıcılığı sağlamak için, yasanın daha etkin uygulanmasına yönelik tedbirler getirilmesi de bekleniyor.

Konuyla ilgili kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması planlanıyor.