Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı duyuruldu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.
Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
Etiketler: Almanya Olaf Scholz
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