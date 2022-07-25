Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü
Açıklamada, ''Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı'' denildi.
Etiketler: Hulusi Akar Rusya Ukrayna
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