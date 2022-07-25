Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişi yapıldı.

1️⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.https://t.co/uLZSbXN6cs#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/jAa4Vjp0b2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2022