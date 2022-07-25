Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma konuları ele alındı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F16 tedariki dahil savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişi yapıldı.
1️⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.https://t.co/uLZSbXN6cs#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/jAa4Vjp0b2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2022
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