Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı dolayısıyla bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek Bakan Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda olacak.
Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan NATO
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