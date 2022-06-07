Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefonda görüştü.

İki mevkidaş, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve NATO konularında fikir alışverişinde bulunuldu.