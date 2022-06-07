Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile telefonda görüştü.
İki mevkidaş, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve NATO konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar NATO
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