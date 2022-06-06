Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, `İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında saldırganın tutuklandığını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu sözleri kullandı:

''İstanbul’da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; ŞÜPHELİ, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda!''