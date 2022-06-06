Bakan Koca: Hukukun gücü yanımızda
Bakan Koca, İstanbul'da doktora bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, `İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında saldırganın tutuklandığını duyurdu.
Bakan Koca paylaşımında şu sözleri kullandı:
''İstanbul’da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; ŞÜPHELİ, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda!''
İstanbul’da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; ŞÜPHELİ, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN TUTUKLANDI. Hukukun gücü yanımızda!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2022