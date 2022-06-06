2 yıl aranın ardından ilk kafile yola çıktı. Hacı adayları İstanbul Harem'den kutsal topraklara törenle uğurlandı.

Osmanlı’da sürre alayı her yıl hac mevsiminde İstanbul’dan büyük bir merasimle uğurlanıyordu. Bu yıl da hacı adayları Haremeyne yolculuk için İstanbul haremde sürre alayının toplandığı noktada bir araya geldiler. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Hac arınmaktır, bağışlanmaktır"

“İşte burada bir asır sonra, aynı geleneği İstanbul'da, Üsküdar'da, Harem'de aynı geleneği ihya etmenin gururunu idrak ediyoruz" diyen Ali Erbaş, Hac ibadetinin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Mebrur bir haccın karşılığı, cennettir. Hac arınmaktır, bağışlanmaktır. Hacı adayının kendi iç dünyasına doğru yaptığı muhasebe nedamet, tövbe, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, hoş. Sabır gibi değerlerin ve güzel ahlakın tahkim edildiği bir yolculuk ve ibadettir."

[Fotoğraf: AA]

Hacı adayları dualarla uğurlandı, Harem'de duygulu anlar yaşandı. Program ilahilerle sona erdi, hacı adayları Medine'ye hareket etti.