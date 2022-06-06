Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Roma’da terör örgütü PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve görüş ve talepler iletildi.



Görüşmede, PKK’nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talepler tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.