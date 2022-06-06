Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerin, Dünya Diyetisyenler Günü'nü tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm diyetisyenlerin Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Diyetisyenlerimiz, beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek uygun beslenme planı için sorumluluk üstleniyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."
Diyetisyenlerimiz, beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek uygun beslenme planı için sorumluluk üstleniyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2022
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun'dan ek gösterge paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz