Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, veda ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Hulusi Akar'ın, veda ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştüğü bilgisi verildi.
Bakan Akar, Büyükelçi Satterfield'a yeni görevinde başarılar diledi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, veda ziyaretinde bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Bakan Akar, Büyükelçi Satterfield’e yeni görevinde başarılar diledi. https://t.co/Gz0O4GTGy6#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/FLf6aF9FlI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2022
Etiketler: Ankara Hulusi Akar ABD
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